Empfehlung - Schüttorf soll an vielen Stellen aufblühen

Schüttorf Die Stadt Schüttorf engagiert sich verstärkt in Sachen Umwelt- und Artenschutz. Dafür hat die Stadtverwaltung mehrere Aktionen angestoßen. Eine richtet sich dabei direkt an die Bevölkerung. „Wir verschenken an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Tütchen mit Blumensamen“, berichtet Samtgemeindebürgermeister und Stadtdirektor Manfred Windhaus. Ob im Garten, dem Balkon oder auf der Terrasse – eine Mischung aus verschiedenen Wild- und Gartenblumen soll Schüttorf zum Blühen bringen. „Das soll nicht nur schön aussehen, sondern auch eine Futterquelle für Wildbienen, Schmetterlinge und Insekten sein“, betont Horst Deters, der im Rathaus für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Samentütchen, die an mehreren Ausgabestellen in Schüttorf kostenlos zu erhalten sind, reichen für ein bis zwei Quadratmeter und sind zum Kennenlernen und Ausprobieren gedacht. „Wir wollen das Thema Umweltschutz noch mehr ins Gedächtnis heben“, sagt Horst Deters. Dafür stehen insgesamt 4500 Samentütchen zur Verfügung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-soll-an-vielen-stellen-aufbluehen-292797.html