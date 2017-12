Empfehlung - „Schüttorf Rocks“: Musik, Unterhaltung und Erdnüsse

Schüttorf. Ganz im Zeichen von „Schüttorf Rocks“ stand in der Weihnachtswoche das Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“. Am 26. und 27. Dezember ging das Indoor-Musik-Festival in Schüttorf zum 24. Mal über die Bühne. Am zweiten und „dritten“ Weihnachtsfeiertag gaben sich die Bands im Stundentakt das Mikrofon in die Hand. Insgesamt traten an den beiden Tagen 14 Bands auf, die nicht nur aus der Obergrafschaft, sondern auch aus der weiteren Umgebung angereist waren. Das gilt traditionell auch für zahlreiche Besucher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-rocks-musik-unterhaltung-und-erdnuesse-219879.html