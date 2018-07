Empfehlung - Schüttorf: Lesung mit Musik über John Lennons frühe Jahre

Schüttorf Am Donnerstag, 6. September, um 19.30 Uhr präsentiert Achim Amme im „KunstWerk“ Schüttorf an der Ohner Straße 12 die frühen Jahre von John Lennon. Der Autor, Schauspieler und Musiker liest dabei aus der Biographie der Musiklegende Lennon (geschrieben von Philip Norman) und reichert sie mit originalen Musikeinspielungen an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-lesung-mit-musik-ueber-john-lennons-fruehe-jahre-243976.html