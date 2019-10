„Schüttorf klingt gut“ feiert am Sonntag Premiere

In der Schüttorfer Innenstadt feiert am Sonntag eine neue Veranstaltungsidee Premiere: Unter dem Namen „Schüttorf klingt gut“ werden ab 13 Uhr insgesamt sieben Musikvereine und Spielmannszüge aus der ganzen Samtgemeinde in der Innenstadt auftreten.