/ Lesedauer: ca. 3min Schüttorf ist auf dem Weg zur „fairen“ Stadt

Viel Schwung ist in den vergangenen Monaten in Schüttorf in das Thema „FairTrade Town“ gekommen. Die Stadt hat mit Unterstützung lokaler Gruppen, Firmen, Einzelhändlern und Gastronomen die Bewerbung auf den Weg gebracht.