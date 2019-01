Empfehlung - „Schüttorf hat seit Jahren tolle Entwicklung genommen“

Schüttorf „Wir sind in der erfolgreichsten Ära der vergangnen Jahrzehnte“, sagt Manfred Windhaus im Jahresgespräch mit den GN. „Ich wüsste nicht, dass die Stadt und die Samtgemeinde jemals so erfolgreiche Zeiten hatten.“ Seit Jahren sei man in einer tollen Entwicklung mit mehreren Rekordüberschüssen. Ein Höhepunkt sei 2018 die Aufnahme in die Städtebauförderung mit einem Volumen von 10,5 Millionen Euro gewesen. „Hier geht es um den Stadtumbau. Das ist eine ganz andere Dimension als die bisherige Stadtsanierung. Das wird uns die nächsten 15 Jahre begleiten“, sagt Windhaus. Ein wesentliches Projekt dabei wird das soziokulturelle Zentrum sein. Er sei froh, sagt Windhaus, dass im vergangenen Jahr diesbezüglich die Beschlüsse gefasst worden sind. Fest vorgenommen hat sich der Stadtdirektor, die Bedürfnisse der Jugendlichen abzufragen und sie stärker in die Planungen mit einzubeziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-hat-seit-jahren-tolle-entwicklung-genommen-277155.html