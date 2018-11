Schüttorf gedenkt am Freitag der Opfer der Pogromnacht

Zur Erinnerung an die Pogromnacht wird es am Freitag eine öffentliche Gedenkveranstaltung in Schüttorf geben, die um 17 Uhr am Verwaltungsgebäude des Rathauses an der Föhnstraße beginnt. Dort steht der Gedenkstein für die ehemaligen jüdischen Mitbürger.