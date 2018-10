Empfehlung - Schüttorf feiert Herbstfest am Wochenende

Schüttorf Die Veranstaltung, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Herbstkirmes auf dem Kuhmplatz abgelöst hat, startet am Freitag ab 18 Uhr mit Livemusik. Auf der Bühne vor dem Rathaus wird die Grafschafter Party-Band „Hands Up“ spielen. Zu den Verpflegungsständen wird auch eine Cocktailbar gehören. „Wir hoffen, dass das Wetter in diesem Jahr mitspielt. Nach den Prognosen sind wir optimistisch, dass es trocken bleibt“, sagt Heiko Brüning, der die dreitägige Veranstaltung als Verantwortlicher für das Schüttorfer Stadtmarketing federführend organisiert. Bei der Premiere im vergangenen Jahr setzte ausgerechnet zum Startschuss am Freitagabend starker Regen ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-feiert-herbstfest-am-wochenende-262649.html