Schüttorf feiert Gottesdienst mit internationalen Gästen

Schüttorf Ein ereignisreicher Tag bei der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Schüttorf – am Sonntag hatte sie als Teil des Süd-Nord-Programms der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) eine Begegnung und einen Abschied zu vermelden. Der ruandische Bischof Dr. Jered Kalimba war zusammen mit Dr. John Wesley Kabango vom VEM zu Gast. Kalimba hielt auch im Gottesdienst die Predigt und beschäftigte sich dabei mit Zweifeln an Gott und damit, und dass man Gott mit Vertrauen und Glauben begegnen müsse. Dabei inspiriere ihn vor allem die Geschichte des Jakob, der durch sein ausführliches Ringen mit Gott und den Menschen sich veränderte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-feiert-gottesdienst-mit-internationalen-gaesten-288550.html