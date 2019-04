Empfehlung - Schüttorf fehlen 42 Betreuungsplätze für die Kleinsten

Schüttorf Waren es zu Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 noch 143 Babys, so erblickten bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018 bereits 168 Neubürger das Licht der Welt. Die Anmeldezahlen von Unter-Dreijährigen für die Kitas zeigten im Januar dieses Jahres, dass 42 Krippenplätze fehlen. Diese Zahlen stellte Wirtschaftsförderin Elfriede Verst am Mittwochabend dem Jugend-, Sport-, Kultur- und Integrationsausschuss der Stadt Schüttorf vor, der in der Mensa der Oberschule tagte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-fehlen-42-betreuungsplaetze-fuer-die-kleinsten-290400.html