Empfehlung - Schüttorf bleibt nicht auf Container-Kosten sitzen

as Schüttorf. Während des Höhepunkts der Flüchtlingskrise 2015 war nicht abzusehen, wie viele Asylbewerber die Stadt Schüttorf letztlich unterbringen müsste. Die Kommune entschied sich, vorsorglich mehrere Wohnmodule einzukaufen. Einige stellte die Verwaltung am Nordring auf. In ihnen leben seitdem Geflüchtete. 14 teilfertige Module ohne Verkleidung wurden allerdings nie gebraucht und standen ungenutzt im ehemaligen Baumwolllager herum. „Verwaltung und Politik haben lange über eine sinnvolle Nutzung nachgedacht“, berichtet Michael Heßling vom städtischen Hochbauamt. Das Ergebnis: In Schüttorf gibt es keinen Bedarf für die Container.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-bleibt-nicht-auf-container-kosten-sitzen-228444.html