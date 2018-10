Empfehlung - Schüttorf beklagt massive Probleme bei Grünabfallentsorgung

Schüttorf „Beim Ordnungsamt kommt es immer wieder zu Beschwerden über Grünabfallablagerungen in Waldstücken, an Straßenrändern oder in Grünanlagen“, teilte die Verwaltung der Samtgemeinde Schüttorf mit. Die Beseitigung muss dann auf Kosten des Steuerzahlers erfolgen. „Wer Grünabfälle in die Landschaft und in Grünanlagen entsorgt, handelt zudem ordnungswidrig und riskiert neben einem Bußgeld auch eine Rechnung über die Abfuhrkosten“, heißt es weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schuettorf-beklagt-massive-probleme-bei-gruenabfallentsorgung-261021.html