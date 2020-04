Schmuggler mit 12,6 Kilo Marihuana im Auto erwischt

Isterberg Der Geruch, der den Bundespolizisten entgegenkam, war unverkennbar. Es roch nach Marihuana, als sie am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Isterberg einen 26-jährigen Deutschen in seinem Auto anhielten und kontrollierten. Im Kofferraum und Innenraum des Wagens fanden die Beamten dann auch vier große Kunststoffbeutel mit Marihuana.

Das Rauschgift hat laut Bundespolizei einen Wert von etwa 120.000 Euro. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Drogenschmuggler einem Haftrichter beim Amtsgericht Meppen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.