„Schindlers Liste“ erstmals auf Bühne im Schüttorfer Theater

Schüttorf Nachdem Steven Spielberg Oskar Schindler bereits 1993 in Hollywood ein filmisches Denkmal gesetzt hat, kommt nun anlässlich des 110. Geburtstags Oskar Schindlers der Stoff als Uraufführung erstmals auf die Theaterbühne. In einer Co-Produktion der Konzertdirektion Hannover zusammen mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz kommt diese Produktion mit einem zwölfköpfigen Ensemble am Sonntag, 18. November, um 19.30 Uhr in das Theater der Obergrafschaft. Bereits um 19 Uhr findet eine Einführung zu diesem Stück im Theater statt.

Es ist die unglaubliche Geschichte des deutschen Unternehmers, dem es 1945 gelungen ist, mehr als 1000 Juden vor den NS-Vernichtungslagern zu bewahren. „Schindlers Liste“ umfasst die Namen von 800 Männern und 300 Frauen, die Schindler allesamt mit seinem Vermögen als Arbeitskräfte kaufte und sie somit vor der Deportation bewahrte.

„Das Theaterstück beruht auf historisch belegbaren, wahren Begebenheiten. Es stellt eine ,Geschichtsstunde‘ der ganz besonderen Art dar, die berührender, emotionaler und packender kaum sein kann“, teilt das Theater der Obergrafschaft mit.

Das Bühnenbild – ein abstrakt dargestellter Dachboden. Die Zuschauer befinden sich in der niedersächsischen Stadt Hildesheim im Jahr 1997, und die Kinder des verstorbenen Ehepaars Staehr lösen den Hausstand ihrer Eltern auf. Noch ahnen sie nicht, dass sie einen Koffer von Oskar Schindler finden werden, in dem sich zig Original-Listen, Fotos und Briefe befinden ... Eine Reise in die Vergangenheit beginnt. In dem Theaterstück werden die Zuschauer in 18 Bildern mit auf die Reise Oskar Schindlers und „seiner Juden“ mitgenommen, die 1939 in Krakau begann und 1945 in Brünnlitz endete. Die Konzeption des Bühnenbildes wird den schnellen Ortswechseln ebenso gerecht wie den immer wiederkehrenden Zeitsprüngen auf den Hildesheimer Dachboden 1997. Zwölf Schauspieler schlüpfen in 28 verschiedene Rollen.

Im Anschluss an die öffentliche freiverkäufliche Vorstellung am Sonntag folgt am Montagvormittag eine Sondervorstellung für Schulen. Diese Schulveranstaltung wurde nur durch einen Zuschuss der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren sowie des Verkehrs- und Kulturvereins Schüttorf möglich.

Für die Aufführung am Sonntag gibt es nur noch einige wenige Restkarten in den bekannten Vorverkaufsastellen oder ab 19 Uhr an der Abendkasse.