Satirisches Überlebenstraining für Politikverdrossene

„Das Satire-Duo „ONKeL fISCH“ hat den Erste-Hilfe-Rucksack geschnürt und wagt sich tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Die Besucher dürfen gespannt sein – am 19. September im Schüttorfer Komplex.