Empfehlung - Sanierung an der Oberschule: 200.000 Euro eingespart

Schüttorf. „Diese Baustelle lief wie am Schnürchen“, betonte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus bei der feierlichen Übergabe des frisch sanierten D-Trakts an der Oberschule am Donnerstag. Im Februar 2016 beschäftigte sich der Schulausschuss intensiv mit dem Thema. „Es herrschte schnell Einigkeit, dass das Gebäude saniert werden soll“, blickte er zurück. Ursprünglich wurden 1,5 Millionen Euro für die Sanierung eingeplant. „Und letztendlich sind es 1,3 Millionen Euro geworden. Das freut uns alle besonders“, ergänzte er. Die Sanierung sei zweckmäßig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/sanierung-an-der-oberschule-200000-euro-eingespart-218265.html