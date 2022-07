© Hille, Henrik

Auf diesem Grundstück am Nordring in Schüttorf soll das neue Feuerwehrhaus gebaut werden. Statt unmittelbar an der Vechte (rechts), soll das Gebäude nun mittig auf das Grundstück gebaut werden. Eine Auswirkung davon ist, dass das derzeit als Flüchtlingsunterkunft genehmigte Gebäude (oben rechts) erhalten bleiben kann. Foto: Hille