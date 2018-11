Empfehlung - Samtgemeinde Schüttorf plant zahlreiche Schulinvestitionen

Schüttorf Als Multifunktionsgebäude soll der geplante Neubau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Quendorf über einen einfachen Speisesaal hinausgehen. Küche, Vorratsraum und ein barrierefreies WC grenzen an den großen Speisesaal an. Unter einem offenen Dach bietet dieser nach jetzigem Entwurf Platz für knapp 44 Essensplätze, erklärte Architekt Bernd Schröder anhand einer Präsentation im Schulausschuss der Samtgemeinde Schüttorf. Ein Bühnenbereich kann bei Bedarf ebenfalls als Speiseraum genutzt werden. Die Bühne selbst soll dank sogenannter Scherenpodeste manuell in drei Höhen verstellbar sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/samtgemeinde-schuettorf-plant-zahlreiche-schulinvestitionen-265259.html