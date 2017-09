Empfehlung - Samtgemeinde Schüttorf bittet Mitglieder zur Kasse

Schüttorf. Eine klare Ansage machte Kämmerer Gerhard Verwold in der Finanzausschusssitzung der Samtgemeinde Schüttorf am Mittwochabend: „Wir müssen mit einer Erhöhung der Samtgemeindeumlage rechnen.“ Der Kämmerer hatte in der Sitzung den vorläufigen Jahresabschluss für 2016 vorgetragen. Der Haushalt schließt ausgeglichen ab. Kritisch sieht der Kämmerer jedoch den Kassenbestand von 42.286,68 Euro. „Der Ergebnishaushalt ist gut, aber der Finanzhaushalt, in dem die Liquidität der Kasse abgebildet wird, macht mir Sorgen. Da kommt kein Geld rein“, erläuterte Verwold. „Er ist ja umlagenfinanziert“, ergänzte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus. Je steuerkräftiger die Mitgliedsgemeinden sind, desto enger wird es finanziell für die Samtgemeinde. Dies hängt damit zusammen, dass die Steuereinnahmen addiert werden und dementsprechend Zuweisungen vom Land voraussichtlich niedriger ausfallen werden. Etwa in Schüttorf sei im vergangenen Jahr ein deutliches Plus bei den Gewerbesteuern verzeichnet worden (die GN berichteten), was eine Kürzung der Schlüsselzuweisungen zur Folge haben könnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/samtgemeinde-schuettorf-bittet-mitglieder-zur-kasse-208324.html