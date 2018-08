Empfehlung - Samtgemeinde nimmt Hürde für weiteren Offenstall in Samern

Schüttorf/Samern Die Landwirte Dr. Jens van Bebber und Dr. Katja Bodenkamp wollen auf ihrem Hof Bodenkamp in Samern konventionelle Schweineställe in sogenannte Offenställe umwandeln. Der Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Schüttorf ermöglicht mit einem Beschluss nun erste Planungen – ein OK für den Umbau ist das jedoch noch nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/samtgemeinde-nimmt-huerde-fuer-weiteren-offenstall-in-samern-248109.html