Empfehlung - Sameraner ist mit seiner Geschäftsidee „Landwirt des Jahres“

Berlin „Mit der Erzeugung und Vermarktung ihrer ,Dukes of Berkshire‘ zeigt der Schweinemäster Jens van Bebber aus Samern in Niedersachsen, dass es auch anders geht“, heißt es in der Laudation für den Sameraner. Unter großem Applaus nahm er am Mittwochabend auf der „Nacht der Landwirtschaft“ die Auszeichnung in der Kategorie „Geschäftsidee“ entgegen. „Das Konzept entlang der Wertschöpfungskette ist von der Aufzucht bis zur Vermarktung stimmig. Die konsequente Ausrichtung am Tierwohl ist richtungsweisend. Ziel der Geschäftsidee war von Anfang an nicht die Produktion für die Nische, sondern ein skalierbares Konzept. Die Ceres-Geschäftsidee 2019 ist ein Gegenentwurf zum Diktat der Kostenführerschaft in globalen Märkten, das heute viele Landwirte vor die Existenzfrage stellt. Gleichzeitig zeigt der Sieger-Betrieb, dass es auch in großen Beständen ,anders‘ geht“, so die Juroren über Jens van Bebber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/sameraner-ist-mit-seiner-geschaeftsidee-landwirt-des-jahres-324338.html