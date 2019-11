Empfehlung - Salutschüsse eröffnen das Jubiläumsjahr in Schüttorf

Schüttorf Das Jubiläum der ältesten Stadt der Grafschaft rückt näher. In vielen Vereinen, Musikgruppen und Arbeitskreisen wurden in den vergangenen Wochen und Monaten an Programmpunkten für den 725. Geburtstag der ältesten Stadt der Grafschaft gefeilt. Das gilt auch für die Schüttorfer Gilde-Schützen, die sich in der „Historische I. Kompanie des Bentheimer Landwehrbataillions von 1814“ engagieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/salutschuesse-eroeffnen-das-jubilaeumsjahr-in-schuettorf-328349.html