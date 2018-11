Empfehlung - „Rüskauer Rasselbande“ in Schüttorf hat jetzt mehr Platz

Schüttorf „Wir haben Grund zum Feiern“ lautete das Motto unter dem die Kindertagesstätte „Rüskauer Rasselbande“ in seine neuen Räumlichkeiten einlud. Am Freitag wurde offiziell der Abschluss des Um- und Ausbaus der städtischen Kindertagesstätte gefeiert. Dazu waren neben Vertretern aus Politik und Verwaltung auch die Mitarbeiter der Firmen gekommen, die für die Planungen und Bauarbeiten verantwortlich zeichneten. Außerdem machten sich Abordnungen der Schüttorfer Kindergärten und Schulen ein Bild vom neuen Erscheinungsbild der „Rasselbande“. Am Sonnabend folgte dann ein „Tag der offenen Tür“, bei dem zahlreiche Eltern, Großeltern und Besucher kamen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/rueskauer-rasselbande-in-schuettorf-hat-jetzt-mehr-platz-268695.html