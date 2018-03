Rohrbruch: 22 Haushalte in Schüttorf ohne Wasser

Eine Hauptwasserleitung an der Schevestraße in Schüttorf ist am Sonntag geplatzt. Gegen 8 Uhr wurde das Problem gemeldet. Der Trink- und Abwasserverband Schüttorf rückte mit einem Bauunternehmen an. Die Störung sollte im Laufe des Tages behoben werden.