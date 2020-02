Empfehlung - RFV Isterberg beendet ein sehr erfolgreiches Jahr 2019

Isterberg 1. Vorsitzender Bernhard Venhaus und Geschäftsführerin Margarete Strohm begrüßten zu Beginn der Jahreshauptversammlung des RFV Isterberg die anwesenden Mitglieder. Anschließend ließ Isabel Heckmann als Jugendwartin den Bericht über die sportlichen Erfolge im vergangenen Jahr noch einmal Revue passieren. Hierbei ragten die sportlichen Leistungen von Wiktoria Bedynska und Ben Heckmann aus den vielen Highlights besonders heraus. Wiktoria Bedynska erreichte mit dem polnischen Nationenteam den zweiten und dritten Rang auf den internationalen Events in Lamprechtshausen und Wierden. Beim Finale in Opglabbeek siegte die 19jährige Polin im Großen Preis. Bei den Landesmeisterschaften in Cloppenburg errang sie die Goldmedaille. Mit der emsländischen Spring-Equipe rangierte Alwin Penning hier auf Platz zwei. Der erst 14jährige Ben Heckmann verbuchte bei seiner ersten Turniersaison gleich fünf erste Plätze. Hierbei ragte insbesondere der Team-Sieg im Finale um den OLB-Cup gemeinsam mit Anna Sophie Weichert heraus. Die Einzelwertung beendete der Nachwuchsreiter mit Platz drei. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/rfv-isterberg-beendet-ein-sehr-erfolgreiches-jahr-2019-343664.html