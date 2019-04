Revival-Party am 20. April im Schüttorfer „Kunstwerk“

Als DJ-Team „arko managements“ waren Heiko Arnink und Michael Koch für viele Grafschafter der Party-Begriff in den 1980er-Jahren. Am Sonnabend, 20. April, wollen sie ab 19 Uhr nun im Schüttorfer „Kunstwerk“ an diese Zeiten anknüpfen.