Empfehlung - Rassegeflügelzuchtverein Schüttorf zieht Bilanz

Schüttorf In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Kröner an einige markante Ereignisse des vergangenen Jahres. Im März und April wurde der vereinseigene Schaubrüter in drei Kindergärten der Samtgemeinde präsentiert. Die Kinder haben jetzt einen ungehinderten Blick auf den Brutablauf in dieser Maschine. Hier bedankte sich Kröner bei „Brutmeister“ Heinz Neesen für sein Engagement. Den Erfolg dieser Öffentlichkeitsarbeit konnte man bei der Ortsschau sehen, denn 80 Kinder aus drei Kindergärten besuchten diese Schau.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/rassegefluegelzuchtverein-schuettorf-zieht-bilanz-279239.html