Randalierer beschädigen Sporthallendach in Schüttorf

gn Schüttorf. Bislang unbekannte Randalierer haben zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonnabend, 14 Uhr, das Dach der Sporthalle an der Quendorfer Straße in Schüttorf beschädigt. Sie traten ein Oberlicht ein, zerstörten Teile des Entwässerungssystems und brachen den Blitzableiter ab. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 zu melden.