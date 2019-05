Quendorf: 70 Strohballen brennen lichterloh

Am Montagabend sind die Löschkräfte aus Isterberg und Schüttorf zu einem Brand in Quendorf gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache sind am Waldrand rund 70 Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt.