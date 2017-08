Empfehlung - „Queenz of Piano“ spielen in Schüttorf

gn Schüttorf. Die „Queenz Of Piano“ spielen am Sonnabend, 9. September, im „Komplex“ in Schüttorf. Damit startet die Veranstaltungsserie Kulturpunkt neu, die aufgrund des baulichen Zustands des Jugendzentrums zunächst eingestellt wurde. Viele Abonnenten und Besucher des Programms haben aber immer wieder darum gebeten, die Veranstaltungen weiterzuführen. Diesem Wunsch kommt das „Komplex“ jetzt nach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/queenz-of-piano-spielen-in-schuettorf-205732.html