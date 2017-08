Punkkonzert im Schüttorfer Jugendzentrum

gn Schüttorf. Die „Eisenpimmel“aus der Ruhrpott Punkszene kommen am Sonnabend, 16. September, in das Schüttorfer Komplex, Mauerstraße 56. „Wo wir sind, sind viele Fliegen, weil wir nur saufen und am Bahnhof liegen“ heißt es in einem Songtext auf ihrem ersten und einzigen Tape. Seitdem kreisen „Eisenpimmel“ um ihre eigene Sonne. Ziel sei es überhaupt nicht, die Gesellschaft mit sozialkritischen Texten zum Nachdenken zu bewegen, sondern vielmehr die eigenen, suboptimalen Lebensumstände zu beschreiben, was allerdings bis heute auf viele Hörer unfreiwillig komisch wirkt, heißt es von der Band. Obwohl jedes Bandmitglied ein ausgezeichneter Musiker ist und nach eigener Einschätzung ohne Weiteres bei Pink Floyd spielen könnte, wurde Bier zum wichtigsten Bandmitglied. Etwa 40 Titel, die sich mit diesem Thema befassen, hat die Gruppe komponiert– die bekanntesten unter ihnen „Saufen“, „Pils“ und „Bau keine Scheisse mit Bier“.

Angespornt vom Erfolg ihrer akustischen Szenarien wurden „Eisenpimmel“ in den vergangenen 20 Jahren immer politischer, was sich in Titeln wie „Staat hau ab“, „Ozonloch Fuck Off“ und „Skat mit dem System“ manifestierte. Spätestens nach ihrer letzten 3erLP, einer Rock-Oper über den „Niedergang des monetären Wirtschaftssystems (aus Sicht eines Girokontos)“, bilden „Eisenpimmel“ die Speerspitze einer Bewegung semipolitisch interessierter Teilzeitaktivisten mit großer Schnauze.

Ihr Anliegen, möglichst wenig Konzerte zu geben, sieht die gut gebaute Punkband losgelöst von Abenden, an denen sie einem fassungslosen Publikum ihre großen Welterfolge präsentiert. „Eisenpimmel“ sind gegen Tierversuche, Umweltverschmutzung, Faschismus und Krankheiten aller Art.

Als Support Band spielt die Ochtruper Band „Memories of Fake“. Die Band, die als Projekt von fünf Typen vom Dorf begann, lässt sich von Größen der Indie-, Rock- und Punkszene wie den Hosen oder Queens of the Stoneage beeinflussen. Einlass wird ab 20 Uhr gewährt. Der Eintritt beträgt 9,50 Euro im Vorverkauf. Karten für diese Veranstaltung gibt es in den bekannten Reservix Vorverkaufsstellen der Region oder im Internet, auch zum zu Hause selber ausdrucken. Mehr Informationen dazu unter www.komplex-schuettorf.de.