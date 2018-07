Empfehlung - Pumpe brennt im Keller eines Hauses in Samern

Samern. An der Straße Am Wehr in Samern hat am Freitagabend im Keller eines Hauses eine Pumpe gebrannt. Die Bewohner hatten einen Stromausfall bemerkt und dabei festgestellt, dass es aus dem Keller rauchte. Daraufhin riefen sie die Feuerwehr, die die Ursache schnell ausfindig machen konnte und letztlich lediglich den Keller entlüften musste. Verletzt wurde niemand. Vor Ort waren rund ein Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schüttorf und Ohne. cs/sb(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/pumpe-brennt-im-keller-eines-hauses-in-samern-243707.html