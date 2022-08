© Schock, Christian

In der Nacht zu Sonnabend, 29. Februar 2020, wurde der Geldautomat der Deutschen Bank in Schüttorf gesprengt. Das Wohn- und Geschäftshaus am Markt wurde dabei schwer beschädigt. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner aus dem brennenden Gebäude. Archivfoto: Schock