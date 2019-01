Empfehlung - Projektchor Ohne unterstützt Altonaer Theater in Schüttorf

Schüttorf Oft geht es in Film und Theater um Liebe, Leidenschaft, Intrigen und Individuen, die jedem Besucher die Möglichkeit bieten, sich in ihnen wiederzufinden – zumindest ein Stück weit. Aber nur selten gelingt es den Autoren, Akteuren und ihren Regisseuren die Menschen so mitzunehmen, wie am Sonntagabend im ausverkauften Theater der Obergrafschaft in Schüttorf. Dort zeigte das Altonaer Theater auf Tournee das „Schauspiel mit Musik“ des Schweden Kay Pollak „Wie im Himmel“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/projektchor-ohne-unterstuetzt-altonaer-theater-in-schuettorf-277720.html