Premiere für „Schinkenspe(c)ktakel“ in Schüttorf

Der Schüttorfer „Pluspunkt“ will mit neuen Ideen frischen Wind in das Stadtfest bringen. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr die Schinkentradition der Stadt. Am Sonnabend gibt es Live-Musik und Moonlightshopping, am Sonntag öffnen zwei Firmen ihre Tore.