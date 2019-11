Empfehlung - Premiere für integrative Theatergruppe „Wolkenroller“

Schüttorf Keine leichte Kost ist es, was die 21 Mitwirkenden mit und ohne Behinderung da servieren. Manch einer der Darsteller dürfte in dem Stück etwas von der eigenen Lebenswirklichkeit wiedererkannt haben. Es ist ja schon schwer genug für Jugendliche, sich in unserer komplizierten Welt zurechtzufinden und feste Orientierungspunkte auszumachen. Wenn sich dann noch die Person, in die man sich verliebt hat, aufzulösen beginnt, ist die Verwirrung total.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/premiere-fuer-integrative-theatergruppe-wolkenroller--328802.html