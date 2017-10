Empfehlung - Positives Echo auf Innenstadt-Kirmes

Schüttorf. Unter dem Motto „Schüttorfer Herbst" ging die als Kinder- und Familienfest angekündigte Veranstaltung ab Freitagabend am Rathaus und auf dem Markt über die Bühne – und hatte vor allem am Freitagabend mit dem unbeständigen Wetter zu kämpfen. Bei kühlen Temperaturen fanden in den Abendstunden nur wenige Besucher den Weg in die Innenstadt. Die Gäste, die gekommen waren, hatten bei Live-Musik vor dem Rathaus und Getränken an einer mobilen Cocktail-Bar aber durchaus ihren Spaß. Die Nordhorner Band „Hands Up" spielte Cover-Songs aus der Rock- und Popschiene, hatte aber auch Schlager- und Partymusik im Repertoire.