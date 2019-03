Empfehlung - Positiver Start für Schüttorfer Stadtladen

Schüttorf Bei der Mitgliederversammlung ging die IG auf einstimmigen Beschluss in den „Verein zur Förderung europäischer Grenzkulturen und kooperativen Lebens“ (ECO) über. Erst im Dezember hat der Stadtladen Schüttorf seine Türen geöffnet (die GN berichteten). In drei Monaten konnte ein Umsatz von rund 15000 Euro erwirtschaftet werden. Ein beachtliches Ergebnis, angesichts der Tatsache, dass der Laden nur einmal in der Woche, samstags, ganze fünf Stunden geöffnet hat. Nach dem positiven Start haben die Mitglieder überlegt, in welcher Rechtsform sie den Stadtladen weiterführen können. Mit der IG habe man das bisher nur optional geregelt, während eine Vereinsgründung mit dem Privileg der Gemeinnützigkeit verbunden sei, erklärte Dr. Karl W. ter Horst. Bei der Mitgliederversammlung, zu der 21 stimmberechtigte Personen gekommen waren, wurde zum Zweck der Vereinsaufnahme die ECO-Satzung geändert und anschließend ein neuer Vorstand gewählt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/positiver-start-fuer-schuettorfer-stadtladen-288408.html