Plakat-Aktion gegen Zigarettenkippen in Schüttorf

Schüttorf Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen sind in vielen Städten ein Ärgernis. Da ist auch die Schüttorfer Samtgemeinde keine Ausnahme. Bei der Stadtreinigung sammeln die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs immer wieder zahlreiche Kippen und Zigarettenstummel ein. Damit das in Zukunft weniger wird, hat die Stadtverwaltung eine Plakataktion gestartet. „Wir wollen ein besseres Umweltbewusstsein schaffen“, betont Stadtdirektor Manfred Windhaus, der zusammen mit Horst Deters vor dem Rathaus die neuen Plakate vorstellte. Die Aufschriften wie „Nicht auf den Boden“ werden nicht nur in Schulen und öffentlichen Gebäuden aufgehängt, sondern finden auch an den Straßenlaternen der Vechtestadt ihren Platz. Horst Deters betont, wie groß das Umweltproblem ist, das durch Zigarettenkippen verursacht wird. So enthalten Überreste von Zigaretten bis zu 7000 verschiedene Chemikalien, von denen viele giftig sind. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO werden alleine in Deutschland pro Tag 400 Millionen Zigaretten geraucht. Drei Viertel davon landeten auf der Straße oder in der Natur. Die Folgen sind enorm. So kann ein einziger Zigarettenstummel rund 40 Liter Grundwasser vergiften.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/plakat-aktion-gegen-zigarettenkippen-in-schuettorf-309709.html