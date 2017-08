Empfehlung - Pläne für Dorfladen in Ohne werden konkreter

alx/gamOhne. Das Konzept für den neuen Dorfladen in Ohne wird konkreter. Am 15. September muss die Gemeinde die Förderanträge für das Projekt abgeben. Geplant ist ein Geschäft an der Ecke Schüttorfer Straße – Bentheimer Diek. An dieser Stelle ist mehr Platz als am alten Standort. Die Besitzer des aktuellen Lebensmittelgeschäfts stehen kurz vor der Rente, weshalb die Zukunft des Ladens ungewiss ist. Der Ort im äußersten Südosten der Grafschaft würde bei einer Schließung komplett ohne einen Nahversorger dastehen. Bereits seit einem Jahr ist das Thema immer wieder auf der Agenda in der Gemeinde (die GN berichteten). Ohne macht sich für den Erhalt des Grundversorgers stark. „Aktuell wird der Laden noch privatwirtschaftlich betrieben“, sagt Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte. Wie das Betreiberkonzept in der Zukunft aussehen wird, sei noch unklar. So ist etwa eine finanzielle Beteiligung der Dorfbewohner im Gespräch. In welcher Höhe und mit welchem Mitspracherecht wird noch beraten. Unterstützt wird Ohne dabei von einem Unternehmensberater vom Dorfladen Netzwerk und orientiert sich an Beispielen aus ganz Deutschland. Die Gemeinde wird sich an den Kosten beteiligen. Die Mittel hierfür sollen unter anderem im Zuge des Dorferneuerungsprogramms aufgebracht werden. Hierzu müssen die Förderanträge eingereicht werden. „Wir haben bereits beschlossen, dass das Architektenbüro Ehling aus Wettringen die Gestaltung übernehmen wird“, sagt Ruschulte. Der Entwurf sei das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs. „Es soll nicht nur einfach ein Lebensmittelladen werden“, so Bürgermeisterin Ruschulte, „sondern auch ein Ort, wo man sich hinsetzen und kommunizieren kann“. Der Laden soll also ein Treffpunkt für die Bewohner Ohnes werden, dazu sei unter anderem eine Kaffeeecke geplant.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/plaene-fuer-dorfladen-in-ohne-werden-konkreter-202460.html