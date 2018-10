Piggetörnken in Samern sucht einen neuen Besitzer

Seit vielen hundert Jahren steht in Samern ein alter Wachturm, im Volksmund Piggetörnken genannt. Das historische Gebäude befindet sich in Privatbesitz. Nun stehen das Türmchen samt Wohnhaus zum Verkauf. Am Sonnabend gab es einen „Tag der offenen Tür“.