Performance-Kollektiv „HGich.T“ kommt nach Schüttorf

gn Schüttorf. Am Sonnabend, 5. Mai, veranstaltet „Zikadumda“, die Konzertinitiative des UJZ Komplex in Schüttorf, ein Konzert mit dem Musik- und Videokollektiv „HGich.T“ und einer Aftershow-Party. Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Mit Therapie wirkt“ liefern die Künstlerinnen und Künstler von „HGich.T“ eine Reminiszenz an musikalische Vorbilder wie Pink Floyd („Another Brick in the Wall“) oder auch Yes („Owner of a lonely Heart“). Fetziges mit Schmiss trifft auf Vertracktes mit Biss – alles clubtechnisch wie elektronisch verspielt, heißt es in einer Ankündigung. Von Berlin bis Wien sind ‚HGich.T‘ aus Hamburg seit Jahren bekannt. Bunte Fäden bei Schwarzlicht, pumpende Beats, coole Charaktere mitunter in Unterhose, alle stark geschminkt und häufig vom Sound berauscht, kündigen die Veranstalter an. Der Eintritt zum Konzert beträgt 14 Euro im VVK. Karten gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet.