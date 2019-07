Empfehlung - Patrick Thole ist König der Schüttorfer Bürgerschützen

Schüttorf Am vergangenen Wochenende fand in Samern auf dem Festplatz des Bürgerschützenvereins (BSV) das Schützenfest statt. Höhepunkt dieser Veranstaltung war das Schießen um die Königswürde am Montag. Um 14.02 Uhr mit dem 102. Schuss wurde BSV-Offizier Patrick Thole der 73. König des Vereins. Königin ist seine Freundin Anna Weniger. Vervollständigt wird der Königsthron 2019/2020 durch die Ehrenherren Jan Rakers, Pascal König und den Ehrendamen Theresa Hüsers und Julia Verst. Als Mundschenkpaar fungieren Burghard Klett und Carina Beernink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/patrick-thole-ist-koenig-der-schuettorfer-buergerschuetzen-305983.html