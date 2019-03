„Patria“ bietet Kindern ein sicheres Zuhause

Das Kinder- und Jugendhaus „Patria“ aus Salzbergen ist seit 2015 mit einem Standort in Ohne in der Grafschaft vertreten. Im Oktober vergangenen Jahres kam ein weiterer Standort der pädagogischen Hilfeeinrichtung in Quendorf mit acht Plätzen hinzu.