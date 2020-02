Parkscheibe jetzt Pflicht an „Alter Kirchschule“ Schüttorf

Schüttorf Der Parkplatz an der „Alten Kirchschule“ in Schüttorf wurde in die eingeschränkte Halteverbotszone mit Parkscheibenpflicht aufgenommen. Das teilt das Ordnungsamt der Samtgemeinde Schüttorf mit. Werktags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr beträgt die Parkdauer mit Parkscheibe maximal zwei Stunden.

„Die Aufnahme in die Zone wurde erforderlich, da der Parkplatz häufig durch Dauerparker belegt wurde und somit nicht mehr den Nutzern der „Alten Kirchschule“ und Kunden der Innenstadt zur Verfügung stand“, heißt es in der Mitteilung. „Dauerparkern“ stehe der Parkplatz am „Kuhmplatz“ an der Graf-Egbert-Straße zur Verfügung.