Oldtimer-Treffen mit Feuerwerk und Diesel-Gesprächen in Ohne

gn Ochtrup/Ohne. „Ein Dorf steht Kopf.“ Nicht mehr und nicht weniger ist der gemeinsame Anspruch vom Motorclub Ochtrup (MCO) und der Freiwilligen Feuerwehr Ohne für das Wochenende 25. bis 27. Mai. Dann nämlich findet ein großes Oldtimer-Treffen rund um das Feuerwehrgerätehaus in Ohne statt.

„Vor zwei Jahren haben wir mit einem solchen Treffen unser 10-jähriges Bestehen auf dem Schützenplatz in Ochtrup-Welbergen gefeiert. Es war einfach toll, wie viele Oldtimerfreunde und Schaulustige sich einen derartigen Eindruck nicht entgehen lassen wollten“, erinnert sich Willi Butz, 1. Vorsitzender des Ochtruper Motorclubs.

Ohnes Wehrführer Thomas Byknüver und seine Mannschaft waren, als sie von der geplanten Neuauflage eines weit über die Grenzen der Region geplanten Events hörten, im guten Sinne Feuer und Flamme. „Das muss jetzt nicht alle Jahre eine Neuauflage erleben, aber wir freuen uns, darauf gemeinsam diese Herausforderung zu stemmen.“ Als Edelfan können sie sich der Sympathie für dieses Vorhaben von Ohnes Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte sicher sein. „Mir ist es wichtig, Positives über unseren Ort zu hören und anzubieten – und nicht immer diese eigenartigen Meldungen über komisch geplante Brückenbauwerke oder Kirchenasyle für spanische Separationspolitiker“, schmunzelt die erste Bürgerin. Um Werbung für das Oldie-Wochenende zu machen, schwang sie sich trotz leicht erhöhter Schuhabsätze auf den Fahrersitz eines „Deutz D40 S“ von MCO-Mitglied Augustinus Kockmann zum Gruppenbild mit Dame, Trecker, Iltis und Feuerwehrtruck und Ankündigungsflyer.

Wer mag, kann schon am Donnerstag, 24. Mai, anreisen, um auf dem nahe gelegenen Schützenplatz eine Übernachtungsmöglichkeit aufzubauen. Waschgelegenheiten und Toiletten findet man am Schützenplatz, Dusch- und Waschgelegenheiten sind im Feuerwehrgerätehaus vorhanden. Ab 19 Uhr sind Diesel-Gespräche im Feuerwehrhaus geplant.

Den ganzen Freitag über können Oldtimerbesitzer, Interessierte und Freunde anreisen und Quartier nehmen. Für eine organisierte Einweisung auf dem Schützenplatz ist gesorgt. Bis 19 Uhr sollte man zum Feuerwehrgerätehaus geschlendert sein, denn dort wartet eine Oldie-Party.

Sonnabend lockt ein Frühstück im Gerätehaus. Ab 11 Uhr dürften Hüpfburg, Spielstände und Kinderrundfahrten für Abwechslung sorgen. Startschuss zur großen große Oldie-Ausfahrt mit einer Wegelänge von 18 Kilometern ist um 14 Uhr (Aufstellung auf der Schulstraße in Richtung Schützenhalle). Verschiedene Imbissstände am Feuerwehrgerätehaus in Ohne, auf dem Schützenplatz und im Ort stehen ebenso parat wie Getränkewagen. Verschiedene Aktionen wie Baumstamm-Ziehen, Bierkisten-Stapeln, Nagelbalken und Geschicklichkeits- und andere Wettbewerbe bieten Abwechslung und Unterhaltung – auch wenn die anderen unterwegs sind.

Ab 19 Uhr steigt eine Große Party im Gerätehaus mit jeder Menge Auszeichnungen und Urkunden. Zusammen mit Muni Berker, dem Betreiber des mittlerweile privaten Munitionsdepots zwischen Ochtrup und Bad Bentheim, wird dann ab 22 Uhr ein großes Feuerwerk gezündet. „Vom Platz an unserem Gerätehaus wird man das knallende und bunte Spektakel bestens erleben können“, sagt Feuerwehrchef Thomas Byknüver.

Bevor es am Sonntag auf Hüpfburgen, zum Kindermalwettbewerb oder zum Baumstammziehen geht, kann man sich ab 8 Uhr mit einem deftigen Frühstück im Feuerwehrhaus für den Tag vorbereiten. Ab 11 Uhr wird die Oldie-Meile quer durch Ohne eröffnet. Auf einer Länge von über 1500 Metern kann man dann die Motor-Schätzchen ausgiebig bewundern und inspizieren.

Die Organisatoren hoffen am Sonntag auf den Besuch von NRW Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann. Momentan glühen auch die Telefondrähte, um Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers nach Ohne zu lotsen.