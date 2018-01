Empfehlung - Offene Bahnübergänge: Bürger fürchten um Sicherheit

Isterberg. Nachdem BE-Vorstand Joachim Berends in einem Vortrag über den neuesten Stand der Dinge berichtet hatte, kamen die Besucher des Infoabends zu Wort. Kritisches Thema: die Bahnübergänge entlang der Trasse. Ursprünglich sollten mehrere Überwege in Quendorf und Isterberg geschlossen werden, zuletzt fiel die Entscheidung, sie offen zu lassen und mit technischen Sicherungen – also Lichtzeichen und Warntönen – zu versehen. Das stößt auf den Unmut zahlreicher Einwohner, die um die Sicherheit bangen und sich auf den Bau neuer Wege als Ersatz für die Übergänge eingestellt hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/offene-bahnuebergaenge-buerger-fuerchten-um-sicherheit-222274.html