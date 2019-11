Empfehlung - Oberschule Schüttorf will Ganztagskonzept ändern

Schüttorf Sollte der Rat der Beschussempfehlung folgen, würden die Schüler ab dem kommenden Schuljahr die Ganztagsangebote nicht mehr verpflichtend, sondern freiwillig wahrnehmen. „Als Schulleitung erhoffen wir uns dadurch eine höhere Akzeptanz des Ganztagsangebots, eine höhere Flexibilität für die Eltern und eine Stärkung des Familienlebens am Nachmittag“, sagte Schulleiter Godehard Otterbeck. Als die Oberschule zum Schuljahr 2013/2014 eingeführt worden war, wurde auch ein teilgebundenes Ganztagsangebot geschaffen – mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht an zwei Tagen pro Woche. An weiteren zwei Tagen pro Woche gibt es Nachmittagsangebote, bei denen die Teilnahme freiwillig ist, zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften mit Lehrern, anderen Partnern oder auch Hausaufgabenbetreuung. Die Samtgemeinde hatte damals infrastrukturelle Voraussetzungen für den teilgebundenen Ganztag geschaffen, zum Beispiel den Ausbau der Mensa.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/oberschule-schuettorf-will-ganztagskonzept-aendern-329877.html