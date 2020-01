Empfehlung - Oberschüler präsentieren Produkte beim Planspiel „Investor“

Schüttorf Im Wirtschaftsplanspiel „Investor“ schufen sie ihre eigenen Unternehmen und mussten durch richtige Entscheidungen dafür sorgen, dass sich die Firmen am Markt behaupten. Ausrichter des Planspiels sind in Kooperation der Industrielle Arbeitgeberverband Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sowie das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW). Manuel Stegmann vom BNW begleitete die Jugendlichen während der fünf Tage zusammen mit dem pensionierten Lehrer Klaus Eismann. Für die Oberschule Schüttorf ist es bereits die 19. Teilnahme am „Investor“-Planspiel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/oberschueler-praesentieren-produkte-beim-planspiel-investor-341361.html