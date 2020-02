Empfehlung - Obergrafschafter Kaufleute zeichnen Sandsteinmuseum aus

Schüttorf Es war beim alljährlichen Grünkohlessen der Obergrafschafter Kaufmannschaften am Donnerstag das Thema, über das alle sprachen: Die unrühmliche Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Thüringischen Ministerpräsidenten - mit Unterstützung der AfD. Und so nutzte auch der niedersächische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der als Referent einen Vortrag über Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Brexit und die Weltwirtschaft hielt, die Gelegenheit, Stellung zu beziehen. „Wir erleben derzeit ein Auseinanderdriften der politischen Verhältnisse und ein Erstarken der Rechten.“ Die Ereignisse in Thüringen hätten ihn sehr betroffen gemacht. „Rechtsextreme dürfen keine Macht bekommen. Das liegt in unserer Verantwortung“, so Hilbers. In Thüringen müsse es jetzt Neuwahlen geben. „Wir brauchen klare Verhältnisse. Mit der AfD wird es keine Zusammenarbeit geben.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/obergrafschafter-kaufleute-zeichnen-sandsteinmuseum-aus-343253.html